Amazon e la questione dei prodotti Basics 'che vanno a fuoco', secondo la CNN

"Decine di prodotti di Amazon sono stati segnalati come pericolosi: si sciolgono, esplodono o addirittura prendono fuoco. Molti sono ancora sul mercato". A scriverlo è la CNN, la nota emittente televisiva statunitense, in un lungo articolo a firma Blake Ellis e Melanie Hicken, aggiornato nella giornata di ieri 10 settembre 2020.

Il report della CNN si basa principalmente su racconti di persone che hanno avuto problemi con i più disparati prodotti appartenenti alla linea AmazonBasics. Più precisamente, l'articolo si apre con il resoconto di quanto accaduto nel 2017 a un ragazzo, all'epoca ventenne, che si è ritrovato dinanzi a un incendio in piena notte nella sua camera. I vigili del fuoco in quell'occasione individuarono la causa dell'accaduto in un cavo che il ragazzo stava utilizzando per caricare il suo smartphone mentre dormiva. Indovinate a quale linea apparteneva il prodotto? AmazonBasics, "bollino" che nel 2020 comprende oltre 5000 prodotti.

Dopo aver descritto questo episodio, gli autori del report affermano di aver identificato oltre 1500 recensioni su Amazon.com, pubblicate nel periodo che va dal 2016 fino a inizio 2020, in cui gli utenti usano parole chiave come "fire" ("fuoco"), "dangerous" ("pericoloso) e "burn" ("bruciato"). Sempre stando a quanto riportato dalla CNN, queste recensioni sarebbero relative a oltre 70 prodotti diversi della linea AmazonBasics. La fonte afferma inoltre che Amazon avrebbe rimosso le pagine di alcuni prodotti e che 8 di essi sarebbero "sotto indagine" da parte dell'azienda di Jeff Bezos.

Nell'ultima parte dell'articolo, la CNN afferma di essere entrata in possesso di un microonde e di un cavo USB aventi problemi di questo tipo e di averli fatti testare al Center for Advanced Life Cycle Engineering (CALCE) dell'Università del Maryland. Michael Pecht, professore di ingegneria, avrebbe descritto il microonde come "un potenziale pericolo in termini di sicurezza". Il cavo USB, invece, a quanto pare era troppo bruciato per essere analizzato come si deve.

Potrebbe interessarvi leggere l'articolo completo (in inglese), in cui vengono fornite molte più informazioni sull'argomento. La notizia è stata riportata anche da The Verge.

Crediti foto: CNN.