Amazon, raffica di sconti su SSD, microsD, SD e chiavette USB SanDisk

Amazon lancia quest'oggi una raffica di sconti su SSD, microSD, SD ed in generale le chiavette USB targate SanDisk. Le promozioni abbracciano davvero un'ampia gamma di prodotti, e come sempre vi lasciamo la lista dopo il salto con i relativi link.

Offerte SanDisk su Amazon

SanDisk MicroSDXC UHS-I 128 GB - Scheda per Nintendo Switch, Official Nintendo Licensed Product: 25,99 Euro

SanDisk SSD Ultra 3D da 500GB, Unità SSD Interna 2,5'', Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec: 61,99 Euro

SanDisk Extreme PRO SSD Portatile 1 TB, Velocità di Lettura fino a 1050 MB/s, USB-C, Resistente e Impermeabile: 171,99 Euro

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria SDXC da 128 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30: 37,99 Euro

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità Fino a 100 MB/Sec, Classe 10, U1, Single Pack, 200 GB: 27,99 Euro

SanDisk Extreme PRO Unità Flash a Stato Solido USB 3.1, Velocità di Lettura Fino a 420 MB/S e di Scrittura Fino a 380 MB/s, 128 GB: 39,99 Euro

SanDisk iXpand Go 128 GB Unità Flash USB per Backup di iPhone e iPad: 44,99 Euro

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-3, U3, V30: 81,99 Euro

SanDisk SSD Extreme PRO M.2 NVMe 3D - Disco rigido interno da 500 GB, Tecnologia 3D-NAND, Velocità di lettura 3.400 MB/s: 84,99 Euro

SanDisk Extreme Pro CompactFlash Scheda di Memoria 64 GB, 160 MB/s: 71,99 Euro

SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30: 108,99 Euro

SanDisk MAX Endurance Scheda microSDXC 128 GB per Videosorveglianza Domestica e Dashcam, con Adattatore SD, 60.000 ore di Endurance: 39,99 Euro

SanDisk Scheda Extreme PRO CFexpress Tipo B, 512 GB, fino a 1.700 MB/sec, per filmati RAW 4K: 561,99 Euro

Nessuna informazione, come sempre, sulla data di scadenza delle promozioni. Tutti i prodotti però beneficiano delle spedizioni Prime e della consegna veloce secondo i tempi previsti dal programma di abbonamento del colosso di Seattle, che in occasione del Prime Day e delle festività natalizie, ha espanso il periodo massimo per effettuare il reso.