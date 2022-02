Amazon raggiunge accordo globale con Visa per utilizzo carte di credito: cambia qualcosa?

A fine novembre 2021 fece tanto scalpore la notizia del blocco dei pagamenti Amazon con carte di credito Visa. Già allora chiarimmo che si trattò di una decisione implementata solo nel Regno Unito e a partire da gennaio 2022 ma, per completare la storia, trattiamo le ultime novità relativamente all’accordo tra Amazon e Visa.

Come segnalato da Bloomberg, le due parti avrebbero risolto la detta controversia riammettendo le carte di credito Visa tra quelle utilizzabili per effettuare acquisti su Amazon. Al centro della discussione si trovava la questione delle commissioni di "interscambio" portate dallo 0,35 all’1,5% in seguito alla Brexit, poi risolta proprio nel corso delle ultime settimane. In aggiunta a tale soluzione per il Regno Unito, Amazon ha riferito che smetterà di addebitare commissioni aggiuntive sugli acquisti effettuati con carta di credito Visa anche in Australia e a Singapore.

Come affermato da un portavoce di Visa a Bloomberg, “questo accordo include l'accettazione di Visa in tutti i negozi e siti Amazon da oggi, nonché un impegno congiunto alla collaborazione su nuovi prodotti e iniziative tecnologiche”. Non sono noti i termini esatti dell’accordo, ma è chiaro che la disputa è finalmente giunta a una conclusione positiva per le due società e per i consumatori britannici.

Pertanto, come avrete capito, la questione non riguarda noi italiani che, fino a oggi e per il futuro, non abbiamo notato e non noteremo cambiamenti nella possibilità di effettuare acquisti serenamente con le dette carte di credito.

A proposito di Amazon, da oggi è disponibile Echo Show 15 in Italia.