Amazon raggiunge il trilione di dollari, un mese fa lo faceva Apple

Dopo Apple, ora anche Amazon possiede una capitalizzazione di mercato di un trilione di dollari, ovvero mille miliardi. Il tutto è avvenuto da pochi minuti, con le maggiori testate giornalistiche che stanno già diffondendo la notizia. Vediamo assieme dettagliatamente il tutto.

Nel corso degli ultimi giorni infatti il titolo di Amazon in borsa aveva cominciato una vera e propria corsa che ha fatto volare la compagnia di Jeff Bezos verso i 1.000 miliardi di Dollari di capitalizzazione.

Nell'ultima settimana però tutte le compagnie hanno riportato un buon andamento in borsa. Amazon, però, al momento in cui vi stiamo scrivendo, possiede un titolo che viene scambiato a 2.050 dollari. Giusto qualche giorno fa, la banca d'investimento Morgan Stanley aveva invitato gli investitori a puntare su Amazon, aumentando il prezzo di riferimento a una cifra molto alta, una decisione che dimostra come la fiducia sia ai massimi storici.

Giusto un mese fa, anche Apple è entrata nel "club del trilione", diventando la prima azienda al mondo ad avere una simile capitalizzazione di mercato. Insomma, due colossi del tech (Apple e Amazon) hanno già raggiunto questo importante traguardo, ma presto potrebbero esserci anche altri candidati in tal senso, visto che il settore in generale sembra andare bene e potrebbe beneficiare anche di questa notizia. Staremo a vedere.