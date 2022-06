Amazon: RAM, alimentatori e case Corsair in offerta anche al prezzo minimo storico

State aggiornando il vostro computer desktop o addirittura l’intera postazione PC? Oltre a tastiere e cuffie da gaming Logitech in offerta, su Amazon potrete trovare RAM, alimentatori e case Corsair a prezzi interessanti: in qualche caso si raggiunge anche il prezzo minimo storico.

Sconti Amazon su hardware Corsair

Corsair Vengeance LPX Memorie per Desktop a Elevate Prestazioni, 16 GB (2 X 8 GB), DDR4, 3200 MHz, C16 XMP 2.0, Nero, 288-pin DIMM: 71,99 Euro

CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18 – Nero: 146,18 Euro

Corsair CX650M Alimentatore PC , 80 Plus Bronze, 650 W, CXM (Cavo semimodulare), Nero: 64,99 Euro

Corsair CX750M (2021) CX-M Series, 750 Watt 80 PLUS Bronze Semi-Modulare e a Bassa Rumorosità Alimentatore ATX , Connettori EPS12V Doppi, Condensatori 105 °C, Dimensioni Compatte, Nero: 82,99 Euro

Corsair RM850x 80 PLUS Gold Alimentatore 850 Watt ATX Completamente Modulare, Ventola Levitazione Magnetica 135 mm, Ampiamente Compatibili, Condensatori Giapponesi, Riattivare Rapidamente, EU, Nero: 134,99 Euro

Corsair iCUE 5000X RGB Case ATX Mid-Tower con Vetro Temperato, Quattro Pannelli in Vetro Temperato, Sistema di Gestione dei cavi Corsair RapidRoute, Tre Ventole RGB da 120 mm Incluse, Nero: 146,69 Euro

Segnaliamo soprattutto il case Corsair iCUE 5000X e la RAM Vengeance RGB Pro al prezzo più basso di sempre, mentre nel caso dell’alimentatore Corsair CX750M nella pagina di acquisto potrete applicare un coupon da 8 Euro per ottenere un taglio aggiuntivo sul prezzo finale.

Amazon si occuperà di vendita e spedizione, con consegna gratuita in un giorno se si risulta iscritti a Prime. In diversi casi è poi possibile procedere con l’acquisto in 5 rate mensili secondo piano Amazon o secondo piano Cofidis. Mancano, invece, chiari riferimenti per il termine delle promozioni.

A proposito di Corsair, a fine maggio il produttore californiano ha annunciato le nuove RAM Dominator Platinum RGB DDR5.