Amazon rassicura tutti: 'Jeff Bezos avrà un ruolo attivo nella gestione'

La notizia delle dimissioni di Jeff Bezos da CEO di Amazon ha profondamente scosso il settore hi-tech e le borse, in quanto arrivata come un fulmine a cielo aperto ed in maniera completamente inaspettata. Il nuovo amministratore delegato, Andy Jassy, ha però voluto tranquillizzare tutti, dipendenti in primis.

Jassy ha infatti spiegato che Bezos ha solo scelto di cedere la gestione quotidiana dell'azienda, ma sarà comunque "impegnato in Amazon in maniera attiva" e prenderà parte al processo decisionale. "Jeff non se ne andrà, sta semplicemente ottenuto un nuovo lavoro" ha scherzato Brian Olsavsky, Chief Financial Officer di Amazon durante la call, secondo cui "sarà coinvolto in molte grandi questioni a senso unico, come le decisioni più importanti, le acquisizioni, le strategie aziendali, i budget di spesa ed altre cose. Jeff è sempre stato e continuerà ad essere coinvolto nel processo decisionale, nonostante il suo nuovo ruolo".

Il CFO si è detto "molto felice di poter vedere lavorare Jeff e Andy insieme", ed ha anche affermato che sicuramente Jassy riuscirà a dare la propria impronta alle strategie aziendali.

Jeff Bezos continuerà ad essere il principale investitore ed azionista di Amazon, dal momento che possiede il pacchetto azionario più grosso ed importante.

Nella lettera di dimissioni ha spiegato che questa decisione gli consentirà di concentrarsi sulle altre aziende che controlla.