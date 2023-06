Amazon, anche la Realtà Virtuale in sconto: Meta Quest 2 in offerta!

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale di Meta Quest 3, in arrivo in autunno al prezzo di base di 569,99 Euro, è Amazon a scontare il predecessore Meta Quest 2 con un ingente ribasso, che arriva fino al 27%. In saldo, ovviamente, troviamo sia la versione da 128 GB che quella da 256 GB dell'headset.

Partiamo dunque con il Meta Quest 2 da 128 GB in versione "liscia" (cioè senza altri prodotti in bundle), che viene proposto sull'ecommerce di Jeff Bezos a 349,99 Euro. Si tratta di uno sconto del 22% rispetto al prezzo di listino, pari invece a 449,99 Euro. Sempre in offerta, benché con sconti meno consistenti, trovate anche i principali pacchetti che contengono il visore di Meta insieme alla valigetta per il suo trasporto, al Cavo Link e al Cinturino Elite con Batteria. In ogni caso, questi sconti oscillano attorno al 18%.

Passiamo poi al Meta Quest 2 da 256 GB, sempre "liscio", che viene proposto su Amazon al prezzo di 399,99 Euro. A 50 Euro in più del modello base da 128 GB di storage, dunque, vi porterete a casa un headset con il doppio della memoria. Il prezzo di listino è in questo caso di 549,99 Euro, perciò lo sconto è del 27%, più elevato rispetto a quello della variante da 128 GB.

Al momento, sfortunatamente, quasi tutti i bundle del Meta Quest 2 da 256 GB non sono più disponibili: sia la combo headset + Cavo Link che quella con valigetta di trasporto non possono essere acquistate su Amazon. Tuttavia, se lo desiderate potete accaparrarvi il Quest 2 da 256 GB con Cinturino Elite e Batteria di ricambio a 539,98 Euro, 150 Euro in meno del MSRP, fissato a 689,98 Euro.