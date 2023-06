Amazon contro le recensioni fake, nel 2022 ne ha bloccate oltre 200 milioni

Continua la controffensiva di Amazon contro il fenomeno delle recensioni false. In un nuovo post pubblicato sul proprio blog ufficiale, il gigante di Seattle ha fatto il punto sulle misure intraprese negli ultimi mesi per frenare il proliferare del fenomeno.

Complessivamente, Amazon ha spiegato che nel 2022 ha bloccato grazie ad una serie di attività proattive oltre 200 milioni di recensioni sospette, ed ha intrapreso azioni legali contro più di 90 malfattori in tutto il mondo che hanno veicolato le recensioni fasulle.

La società americana ha anche affermato di aver citato in giudizio - sempre nel 2022 - più di 10mila amministratori di gruppi Facebook che con le loro attività hanno tentato di inserire recensioni false nei vari store in cambio di sample o di denaro.

“Il nostro obiettivo è garantire che ogni recensione nei negozi Amazon sia affidabile e rifletta le esperienze reali dei clienti. Per questo motivo, Amazon accoglie con favore le recensioni autentiche, siano esse positive o negative, ma vieta rigorosamente le recensioni false che possono fuorviare intenzionalmente i clienti con informazioni che non siano imparziali, autentiche o destinate a quel prodotto o servizio” afferma Amazon sul blog, dove spiega che sta portando avanti investimenti significativi per bloccare le recensioni false. “Questo include ad esempio modelli di machine learning che analizzano migliaia di dati per rilevare i rischi - tra cui relazioni con altri account, attività di accesso, cronologia delle recensioni e altre indicazioni di comportamenti insoliti - e investigatori esperti che utilizzano strumenti sofisticati di rilevamento delle frodi per analizzare e impedire che le recensioni false appaiano nel nostro negozio” continua il gigante degli e-commerce.

Qualche mese fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia della prima denuncia penale in Italia contro le recensioni false su Amazon.