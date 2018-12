Amazon da record a Natale 2018: migliore stagione delle feste di sempre

Amazon si conferma il canale preferito per l'acquisto dei regali di Natale. Come riportato dai colleghi de La Stampa, che riprendono un comunicato diffuso dalla stessa società di Jeff Bezos, la Stagione Natalizia 2018 è stata la migliore di sempre per il negozio online.

In una nota diffusa nel giorno del Boxing Day, il colosso di Seattle annuncia ufficialmente che quella appena conclusa è stata la stagione con le vendite più alte registrate nella storia. Nel corso delle settimane precedenti al Natale, Amazon ha registrato il quantitativo di ordini "più elevato di sempre a livello mondiale".

"Questa è stata la nostra migliore stagione di Natale, e puntiamo a continuare a consegnare ai nostri clienti quello che vogliono nel modo più efficiente nel 2019. Siamo lieti del fatto che solo negli Stati Uniti più di un miliardo di prodotti siano stati spediti gratuitamente durante le feste grazie ad Amazon Prime" afferma soddisfatto Jeff Wilke, capo della divisione Worldwide Consumer di Amazon.

I clienti hanno acquistato milioni di dispositivi Amazon in più rispetto allo scorso anno. Tra i prodotti preferiti figurano Echo Dot, Fire TV Stick 4K, i nuovi Alexa Voice Remote, ed Echo. Ampio spazio dedicato anche ai dispositivi Kids Edition, tra cui figurano i tablet e gli Echo Dot, che sono stati scelti come regalo per i più piccoli.

Amazon rileva anche che i clienti hanno acquistato milioni di Amazon Fire TV, Fire Tablet e Kindle. Nelle prossime ore potrebbe arrivare il comunicato in italiano sui prodotti più venduti nel nostro paese. E' facile intuire però che anche nel Bel Paese la vincitrice assoluta sia stata Alexa, incoronata regina di questo Natale.