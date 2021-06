Amazon regala un buono da 10 Euro per il Prime Day: ecco come ottenerlo

A 14 giorni esatti dall'Amazon Prime Day 2021, il colosso di Seattle rilancia una delle promozioni più popolari ed apprezzate dagli utenti, che permette di ottenere un buono da 10 Euro da spendere proprio nel corso della 48 ore di sconti.

Da oggi 7 Giugno fino al 20, infatti, gli utenti che spenderanno 10 Euro per uno dei prodotti presenti in questa pagina, riceveranno un buono da 10 Euro da spendere durante il Prime Day. Come si può vedere direttamente nell'hub, si tratta di prodotti di piccole e medie imprese: Amazon intende supportarle incentivando gli acquisti regalando un coupon.

Per partecipare alla promozione basta seguire i seguenti passaggi:

Effettuare un acquisto da almeno 10 Euro dei prodotti promozionati;

Ricevere il buono da 10 Euro via mail

Utilizzarlo il 21 e 22 Giugno durante lo shopping del Prime Day.

Di seguito i termini e condizioni dell'offerta;

Tasse, spese di spedizione, costo di confezioni/scatole regalo e Buoni Regalo Amazon non valgono ai fini della deteminazione dell’importo minimo di spesa di 10€.

Devi essere cliente Amazon Prime sia al momento dell’Acquisto Idoneo, sia al momento dell’utilizzo del Buono Promozionale durante il Prime Day.

Una volta effettuato un Acquisto Idoneo, ti invieremo una email di conferma con le istruzioni su come richiedere il Buono Promozionale all’interno del tuo Prime Rewards Center. Ricorda che il Buono Promozionale deve essere richiesto nel tuo Prime Rewards Center prima o durante il Prime Day e, una volta ricevuto, il Buono Promozionale sarà automaticamente applicato agli acquisti idonei effettuati durante Prime Day.

Il Buono Promozionale deve essere utilizzato durante il Prime Day (dalle ore 00:00 CET del 21 giugno 2021 alle ore 23:59 del 22 giugno 2021).

Il Buono Promozionale non è valido per l’acquisto di buoni regalo Amazon, prodotti digitali, libri (sia fisici che e-books), latte artificiale per neonati e bambini, sigarette elettroniche (inclusi liquidi di ricarica e accessori per sigarette elettroniche), tasse e costi di iscrizione , spese di spedizione, costi di confezioni/scatole regalo e sugli ordini Prime Now.

L’offerta e il Buono Promozionale sono usufruibili una sola volta da ciascun cliente Amazon Prime per ciascun account.

L’offerta non può essere combinata con altre offerte.

Se effettui l’ordine utilizzando il sistema di acquisto 1-Click, il Buono Promozionale non verrà applicato al tuo ordine.

Il valore del Buono Promozionale verrà allocato proporzionalmente tra gli articoli idonei all’interno del tuo ordine.

Tasse e spese di spedizione potranno essere applicate sul prezzo complessivo dei prodotti acquistati mediante il Buono Promozionale.

Se annulli l’ordine per l’Acquisto Idoneo o se effettui il reso di un Acquisto Idoneo di prodotti inclusi nella selezione di piccole e medie imprese di cui alla presente offerta, Amazon si riserva il diritto di annullare il tuo Buono Promozionale o, qualora sia già stato utilizzato, di addebitarti (tramite il metodo di pagamento utilizzato per il tuo Acquisto Idoneo e senza ulteriori comunicazioni) il valore del Buono Promozionale.

Se restituisci un prodotto del tuo ordine effettuato durante Prime Day utilizzando il Buono Promozionale, il Buono Promozionale non può essere rimborsato o riutilizzato.

L’offerta non è trasferibile e il Buono Promozionale non può essere rivenduto.

E' interessante notare come Amazon sottolinei che "il buono promozionale di 10 € sarà usufruibile durante il Prime Day, dal 21 giugno 2021 alle 00:00 (CET) fino al 22 giugno 2021, 23:59 (CET). Il buono promozionale non sarà valido per gli acquisti effettuati su Amazon.it al di fuori di questo lasso temporale".