Amazon regala un buono da 10 Euro: la promozione di Natale 2023

Dopo aver annunciato i dieci prodotti Amazon più venduti del 2023 in Italia, il colosso di Seattle propone uno sconto molto interessante in vista del Natale.

Nelle ultime ore sono tanti gli utenti che sono stati informati di essere stati scelti da Amazon per partecipare ad una promozione che permette di ottenere un buono sconto da 10 Euro per ogni amico invitato su Amazon.

Come si legge direttamente nella pagina dedicata su Amazon, a cui vi rimandiamo per scoprire se il vostro account è compatibile con la promozione, riceverà il buono da 10 Euro da spendere sugli acquisti non solo colui che invita ma anche colui che viene invitato. Purtroppo però non abbiamo modo di accedere ai termini e condizioni integrali dell'offerta dal momento che il nostro account non è compatibile con la promozione, e nel caso potete affidarvi alla sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali dettagli aggiuntivi che provvederemo ad aggiungere alla news.

Nella giornata di ieri abbiamo anche riportato la promozione che permette di ottenere il rimborso di un anno di Amazon Prime sotto forma di buoni da 49,90 Euro che saranno ricevuti a scaglioni (il 9 e 24 Gennaio 2024 da 10 Euro l'uno, l'8 Febbraio da 10 Euro ed il 23 Febbraio da 19,90 Euro).