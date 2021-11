Amazon regala un buono da 10 Euro, da usare durante il Black Friday: come ottenerlo

In vista del Black Friday 2021, Amazon ha lanciato un'interessante promozione che consente di ottenere un buono regalo da 10 Euro, da utilizzare per gli acquisti effettuati durante il Venerdì Nero dello Shopping.

Come leggiamo sulla pagina ufficiale dell'offerta di Amazon, si tratta di una promozione ad invito di cui possono beneficiare solo i clienti Amazon invitati via mail, notifica push o attraverso le pubblicità mirate. Ciò che bisogna fare è usare un Amazon Locker o uno dei tantissimi punti ritiro Amazon sparsi sul territorio nazionale per la prima volta.

A questo punto, nell'ordine successivo da almeno 25 Euro si può utilizzare il coupon "10PRENDI" (ovviamente senza virgolette) per ricevere uno sconto da 10 Euro. La scadenza del coupon è fissata per le 23:59 del 31 Dicembre 2021, motivo per cui è compatibile anche con gli acquisti del Black Friday.

Di seguito i termini e condizioni:

Questa promozione è solo su invito. Possono beneficiare della presente promozione i clienti Amazon che sono stati informati via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it. I clienti possono verificare la possibilità di beneficiare della promozione cliccando sul seguente link: https://www.amazon.it/b?node=27108192031, dove la promozione è spiegata in dettaglio e i clienti, se idonei, potranno visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni. I clienti che sono stati invitati da Amazon.it e possono visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni sulla pagina ("Clienti eleggibili"), potranno beneficiare di un buono sconto di 10€ da utilizzare su ordini idonei presso un punto di ritiro Amazon ("scopri i punti di ritiro Amazon https://www.amazon.it/ulp) di almeno 25 € dal 28 ottobre al 31 dicembre 2021 ("Promozione").

Offerta valida dalle 00:00 del 28 ottobre alle 23:59 del 31 dicembre 2021, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili, e con un limite di 13.000 codici sconto utilizzati per l’acquisto su www.amazon.it.

L'offerta si applica esclusivamente all'acquisto su www.amazon.it di prodotti venduti rispettivamente da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L. e ritirati presso un punto Amazon. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.

Il buono sconto può essere utilizzato per l’acquisto su www.amazon.it di qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon ad esclusione di libri, prodotti digitali (quali ebook ed MP3), prodotti alimentari per neonati e bambini, buoni regalo, confezioni regalo.

Offerta limitata ad un solo ordine e ad un solo account.

Offerta non cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti.

Per beneficiare dell'offerta è necessario effettuare un ordine del valore di almeno 25 € inserendo il codice "10PRENDI" in fase di pagamento. Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Lo sconto massimo applicato nell’ambito di questa offerta è pari a 10 €

Il buono sconto può essere utilizzato su www.amazon.it fino alle 23:59 del 31 dicembre 2021.

Per utilizzare il buono sconto è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click.

L’offerta non è trasferibile né convertibile in denaro.

In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.

Si applicano le Condizioni Generali di Uso e di Vendita di Amazon.it

Si applicano le Condizioni d'uso dei buoni sconto Amazon.it

Per tutte le informazioni del caso, vi rimandiamo ancora una volta alla pagina ufficiale dell'offerta su Amazon.