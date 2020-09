Amazon regala un buono da 12 Euro fino al 30 Settembre: come ottenerlo

Sono le ultime settimane per approfittare della promozione Amazon che consente di ottenere un buono da 12 Euro ricaricando il proprio account con una carta Visa per un importo di almeno 100 Euro. L'offerta scadrà il prossimo 30 Settembre, ma vediamo come funziona.

Come leggiamo nella pagina promozionale dell'offerta, basta effettuare una semplice ricarica all'account ed il gioco è fatto.

I 12 Euro di buono sconto potranno essere utilizzati sugli acquisti effettuati su Amazon, per i prodotti venduti dalla società di Jeff Bezos. Sono esclusi i i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di www.amazon.it, Books, e-books, magazine, digital products, gift vouchers, confezioni regalo, costi di spedizione e altri costi aggiuntivi.

L'offerta è limitata ad un solo ordine e ad un solo account e non è trasferibile. Il coupon promozionale può essere riscattato solo dagli utenti che non hanno partecipato in precedenza ad una promozione su Amazon negli ultimi tre mesi.

La ricarica dell'account si effettua attraverso la pagina dell'account su Amazon ed il tab "Gestisci il tuo saldo", dov'è possibile scegliere anche 100 Euro come importo. Il buono sconto può essere utilizzato fino alle 23:59 del 30 Novembre 2020 e verrà detratto in automatico dal primo ordine utile a seguito del riscatto.