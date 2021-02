Amazon regala buono da 15 Euro con una spesa di 30 Euro, solo per oggi

Interessante promozione di Amazon disponibile solo per la giornata di oggi. Il colosso di Seattle, infatti, regala un buono da 15 Euro per gli utenti che effettueranno una spesa di almeno 30 Euro tra alcuni prodotti per la casa a marchio P&G.

Danno diritto al coupon solo i prodotti acquistati a questo indirizzo, ma attenzione: il buono sconto potrà essere utilizzato entro 45 giorni dalla data di emissione esclusivamente su altri prodotti P&G inclusi nella stessa selezione, il che vuol dire che non potrà essere speso su altri prodotti.

Amazon, nelle condizioni dell'offerta sottolinea che "nel caso in cui il cliente procedesse con il reso dei prodotti acquistati con l'acquisto idoneo o con la cancellazione dell'ordine idoneo, si riserva il diritto di annullare il buono sconto Amazon caricato sull'account cliente o, qualora detto buono sconto sia già stato utilizzato, di addebitare il valore del buono sconto".

Nel regolamento, accessibile a questo indirizzo, è anche presente la lista completa dei prodotti che rientrano nella tabella A. La società americana precisa che "il buono sconto sarà detratto automaticamente alla successiva spesa dei prodotti a scelta tra quelli inclusi nella medesima selezione di cui alla Tabella A in calce al presente regolamento".

Non si tratta della prima volta che Amazon lancia promozioni di questo tipo, ma quella in questione scadrà alle 23:59 di oggi, lunedì 22 Febbraio 2021.