Amazon regala un buono da 15 Euro sull'acquisto di libri universitari

Al regalo sull'acquisto di fumetti se ne aggiunge un altro. Amazon, infatti, annuncia il lancio della prima promozione dedicata agli iscritti al programma Prime Student, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine.

Dalle 10 di oggi, lunedì 7 Ottobre, alle 23:59 del 30 Novembre, il colosso di Jeff Bezos regalerà un buono sconto da 15 Euro a fronte di un acquisto di almeno 50 Euro di libri universitari tra quelli presenti nella selezione. L'ammontare deve essere raggiunto in un unico ordine, come avviene per l'offerta sui fumetti.

Anche in questo caso l'acquisto deve essere effettuato tra i titoli presenti nella pagina promozionale, che permette di filtrare i testi per corso (diritto, economia, educazione, informatica, ingegneria, medicina, scienze e matematica, umanistica e scienze sociali).

A spedizione avvenuta, Amazon invierà all'indirizzo email associato all'ordine un codice promozionale che potrà essere utilizzato fino al 14 Gennaio 2020 in tutte le categorie, inclusi libri cartacei, ma ad eccezione di eBook, dispositivi Amazon, applicazioni, mp3 e contenuti digitali di ogni tipo.

Prime Student consente di accedere a tutti i vantaggi previsti dal Prime "classico", ma a metà prezzo. Pagando 18 Euro all'anno infatti è possibile usufruire della consegna veloce anche in un giorno. Amazon garantisce anche 90 giorni di uso gratuto.