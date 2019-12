Amazon regala un buono da 150 Euro con American Express

Amazon quest'oggi sta sponsorizzando un'interessante iniziativa promozionale che permette di ottenere un buono sconto da 150 Euro richiedendo la carta oro American Express. Il colosso degli e-commerce, infatti, permette di richiedere la carta tramite il proprio sito web, per ottenere tutti i vantaggi previsti dall'offerta.

Come indicato nella pagina promozionale, effettuando la richiesta tramite Amazon si riceveranno 43.200 punti Membership Rewards come bonus, con cui è possibile richiedere una Gift Card del valore di 150 Euro. Inoltre, la carta ottenuta tramite Amazon dà diritto a 3 punti Membership Rewards per ogni Euro speso sulla piattaforma di Jeff Bezos.

La carta è gratuita per il primo anno, dopo di che ha un canone di 14 Euro al mese. E' presente però anche la protezione antifrode ed assicurazioni su acquisti e viaggi, il Priority Pass gratuito per un massimo di due ingressi in oltre 1200 VIP lounge aeroportuali nel mondo, e la possibilità di accedere alle prevendite dei concerti sponsorizzate da American Express Experiences.

La procedura di richiesta è molto semplice: sono richiesti pochi passaggi e la firma digitale che permette di effettuare tutto online: basterà scattare una foto con lo smartphone per inviare all'istituto di credito tutti i documenti necessari.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata.