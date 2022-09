Amazon regala 30 giorni di Prime ai nuovi iscritti: i dettagli della promozione

Scatteranno domani i rincari di Amazon Prime in Italia, come annunciato dal colosso di Seattle già qualche mese fa, ma nel frattempo l'e-commerce ci ricorda che è ancora disponibile la promozione che permette di godere di 30 di Prime a costo zero, senza pagare alcun sovrapprezzo o sostenere alcun costo.

E' possibile accedere alla promozione direttamente attraverso la pagina di Amazon Prime, dove sono disponibili tutti i dettagli dell'offerta.

Amazon specifica che dopo i 30 giorni gratuiti, il Prime si rinnoverà automaticamente a 49,90 Euro all'anno, o 4,99 Euro al mese, ma sarà comunque possibile effettuare la cancellazione in qualsiasi momento.

I vantaggi rappresentati dal Prime sono davvero tanti: si parte dalle consegne illimitate in un giorno su oltre 2 milioni di prodotti, passando per lo streaming illimitato di film, serie tv ed anche la UEFA Champions League su Prime Video, senza dimenticare i due milioni di brani che possono essere ascoltati senza pubblicità con Amazon Music, gli ebook inclusi, lo spazio di archiviazione per le foto con Amazon Photos e la possibilità di accedere ai contenuti in game senza costi aggiuntivi col Twitch Prime.

Inoltre, nel caso delle giornate promozionali come il Black Friday, il Prime Day e Cyber Monday, AMazon consente anche di accedere in anticipo alle offerte.