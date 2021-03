Amazon regala un buono da 5 Euro a 10.000 utenti in Italia: i dettagli della promozione

Questa mattina alcuni utenti Amazon in Italia si sono svegliati con una piacevole sorpresa. Da qualche ora, infatti, il colosso di Seattle sta regalando 10.000 buoni da 5 Euro ai propri clienti, che sono stati scelti a caso.

Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, è necessario cliccare sulla comunicazione ricevuta via mail o tramite notifica push, e cliccare sul pulsante per partecipare all'offerta.

Amazon provvederà ad accreditare il buono da 5 Euro direttamente sull'account. Il coupon potrà essere speso su tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon ad eccezione di libri, prodotti digitali, prodotti alimentari per neonati e bambini, buoni regalo e confezioni regalo.

La promozione è accessibile fino al 31 Maggio 2021, ma attenzione: come indicato nelle condizioni è riservata solo ai clienti idonei su un massimo di 10.000 buoni sconto.

E' possibile verificare la propria idoneità al buono attraverso questo indirizzo. Come leggiamo nelle condizioni "possono beneficiare della presente promozione i clienti Amazon che sono stati informati via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it. I clienti che sono stati invitati da Amazon.it e possono visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni sulla pagina, potranno beneficiare di un buono sconto di 5€ da utilizzare su ordini idonei di almeno 25€ entro il 31 maggio 2021".