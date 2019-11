Amazon regala un buono da 5 Euro fino al 2 Dicembre: ecco come ottenerlo

Torna su Amazon la "storica" promozione che consente di ottenere un buono promozionale da 5 Euro guardando 5 minuti di contenuti su Amazon Prime Video. Il funzionamento è praticamente uguale alla passata tranche, ma lo riprendiamo per coloro che non hanno avuto modo di partecipare.

E' necessario non aver mai riprodotto un video su Amazon o PrimeVideo.com o non aver guardato alcun filmato sulla piattaforma di streaming della compagnia di Jeff Bezos negli ultimi sei mesi.

Una volta effettuata la verifica dei requisiti, basta collegarsi a questa pagina e guardare un filmato presente nel catalogo di Prime Video su un dispositivo compatibile per almeno cinque minuti. Sono ovviamente esclusi i trailer le anteprime.

Coloro che risulteranno idonei, riceveranno un codice promozionale da 5 Euro applicabile solo sugli ordini che raggiungono i 20 Euro. Il coupon può essere utilizzato esclusivamente sui prodotti venduti da Amazon, idonei per Prime e spediti direttamente dall'e-commerce di Seattle, ad esclusione di contenuti digitali, libri, latte per bambini o neonati e buoni regali Amazon. Ovviamente si può accedere all'offerta una sola volta ed il buono non è cumulabile con altre promozioni sia attive che passate.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina linkata poco sopra in cui sono presenti termini e condizioni.