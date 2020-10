Amazon regala un buono da 5 Euro sugli acquisti di almeno 25 Euro

Nuova promozione lanciata da Amazon, che regala un buono di 5 Euro sugli acquisti di almeno 25 Euro, venduti e spediti da Amazon (quindi non da venditori terzi). Vediamo i dettagli ed il funzionamento della promozione, che però non sembra essere rivolta a tutti in maniera indiscriminata.

Il funzionamento è molto semplice, dopo aver verificato se si è idonei attraverso la pagina dedicata, basterà semplicemente inserire il codice sconto “REGALO5” al momento del pagamento, a patto di aver inserito nel carrello prodotti da almeno 25 Euro venduti e spediti dal colosso di Seattle.

La promozione è valida fino al prossimo 8 Novembre 2020, ma come avvenuto anche in passato non è compatibile con libri, ebook, cd digitali, prodotti per neonati e bambino, buoni regalo e confezioni regalo.

A quanto pare Amazon starebbe anche provvedendo ad informare gli utenti idonei attraverso una campagna mail. Non è chiaro se sia rivolta esclusivamente ai nuovi abbonati a Prime o meno. Si tratta però senza dubbio di uno sconto molto interessante che può essere utilizzato, ad esempio, sull’acquisto di un videogioco o su un preordine. Il raggiungimento della soglia minima di 25 Euro non è difficile ed anche raggruppando più prodotti è possibile raggiungerla.

Fateci sapere tramite i commenti se siete risultati idonei o meno.