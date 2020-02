Amazon regala un buono da 5 Euro su un acquisto di 25 Euro

Nuova promozione di Amazon. Il colosso di Seattle ha dato il via ad una nuova offerta che consente di ottenere uno sconto da 5 Euro a fronte di un acquisto minimo di 25 Euro. Per rientrare nell'iniziativa promozionale, però, è necessario aver ricevuto l'apposita comunicazione via mail da parte del colosso di Seattle.

In alternativa, è comunque possibile verificare la propria idoneità tramite la pagina dedicata. Nel caso in cui si dovesse ricevere il messaggio "ci dispiace, non sei idoneo per partecipare a questa promozione", significa che Amazon non vi ha scelto.

Nelle note a pie di pagina però leggiamo che possono beneficiare dell'offerta i clienti Amazon che sono stati informati via mail o che hanno visualizzato la pubblicità mirata sulla homepage. In caso di idoneità, saranno mostrate anche le informazioni sulla promozione ed i relativi termini e condizioni.

Al momento non sappiamo in base a quali criteri vengano scelti gli utenti, e non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione in merito pur essendo abbonati ad Amazon Prime da tempo. Fateci sapere tramite i commenti se siete idonei oppure no.

Amazon sta anche regalando un buono da 7 Euro sull'acquisto di 20 Euro di libri. Quest'ultima offerta però è accessibile da tutti gli utenti, e per ottenere il coupon basta semplicemente seguire le istruzioni.



Per tutte le offerte tech e gaming, vi rimandiamo al canale Everyeye di Telegram.