Amazon regala un buono da 5 Euro per chi prova gratuitamente Audible fino al 31 Luglio

Nuova offerta lanciata da Amazon. Il colosso di Jeff Bezos permette di ottenere un buono sconto da 5 Euro per coloro che decideranno di provare la piattaforma Audible, fino al 31 Luglio. Ma non è tutto, perchè agli utenti Prime sarà anche data la possibilità di iscriversi al servizio a 7,99 Euro al mese al posto di 9,99 Euro.

Lo sconto è quindi pari al 30%, come leggiamo nella pagina ufficiale di Audible.

L'offerta promozionale è soggetta ai termini e condizioni:

La promozione è valida dalle 00:00 del 22 giugno fino alle 23:59 del 31 luglio 2020.

La promozione è valida per i clienti che si iscrivono ad Audible durante il periodo promozionale e che non hanno già beneficiato del periodo di uso gratuito di 30 giorni.

Per usufruire della promozione e ricevere un buono sconto del valore di 5€, è necessario iscriversi ad Audible e proseguire con l’abbonamento dopo i primi 30 giorni di uso gratuito.

La promozione è applicabile ai clienti Amazon che sono stati invitati per e-mail da Amazon o che hanno visualizzato comunicazioni marketing relative alla promozione su Amazon.it. Per poter partecipare alla promozione, i clienti Amazon si devono iscrivere ad Audible e proseguire con l’abbonamento dopo i primi 30 giorni di uso gratuito, utilizzando lo stesso account. Se ti sei già iscritto ad Audible non puoi partecipare alla promozione.

Per accedere alla promozione, l'iscrizione ad Audible deve essere effettuata tramite il sito Amazon.it accedendo al seguente link.

Ogni cliente Amazon idoneo può accedere alla promozione una sola volta.

La promozione non è cumulabile con altre offerte.

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon tramite il sito web Amazon.it, ma non può essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo o di prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, Warehouse Deals Amazon o prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it.

Il codice promozionale di 5€ sarà inviato tramite e-mail ai clienti Amazon idonei entro il 5 Settembre e sarà utilizzabile immediatamente per il prossimo ordine idoneo di valore uguale o superiore a 20€. Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Il buono sconto è valido fino alle ore 23:59 del 30 settembre 2020.

La promozione non è trasferibile né convertibile in denaro.

Il buono sconto di 5€ può essere utilizzato su ordini idonei di valore uguale o superiore a 20€: (i) se rimuovi un prodotto idoneo dal tuo Carrello, così che il valore combinato dei restanti prodotti idonei presenti nel Carrello sia inferiore alla soglia minima di acquisto, il buono sconto non potrà essere applicato; (ii) se cancelli il tuo ordine in relazione a un prodotto idoneo, così che il valore combinato dei restanti prodotti idonei presenti nel Carrello sia inferiore alla soglia minima di acquisto, il buono sconto non potrà essere applicato; e (iii) se restituisci un prodotto idoneo, così che il valore combinato dei restanti prodotti idonei nel Carrello sia inferiore alla soglia minima di acquisto, Amazon si riserva il diritto di addebitarti senza preavviso, sul metodo di pagamento che hai utilizzato per il tuo ordine originario, l’importo corrispondente allo sconto ricevuto con la promozione.

La promozione non è valida in relazione agli ordini effettuati utilizzando la modalità di acquisto 1-Click e tramite voce con Alexa.

Se si effettua un ordine utilizzando un codice promozionale e tale ordine viene successivamente cancellato o restituito, il codice promozionale non potrà essere rimborsato o riutilizzato.

A meno che non sia diversamente specificato nella pagina Amazon dedicata alla promozione, il codice promozionale può essere utilizzato in relazione a un solo ordine e non può essere utilizzato in relazione a un ordine già effettuato.

Amazon si riserva il diritto di modificare o cancellare la presente promozione in qualsiasi momento senza preavviso.

I clienti che soddisfano ciascuno dei requisiti di idoneità indicati sopra riceveranno un codice promozionale di 5 € in conformità a quanto stabilito dai Termini e le Condizioni presenti, salvo esaurimento dei codici disponibili.

Audible, per chi non lo conoscesse, è il servizio di Amazon che permette di ascoltare audiolibri in mobilità e sul PC, e consente anche di scaricarli per la fruizione anche da offline.

Ovviamente al termine del periodo promozionale l'abbonamento si rinnoverà in automatico, ma è possibile disabilitarlo in qualsiasi momento dal profilo personale.



Per ottenere il buono, basta cliccare sul tasto "Iscriviti gratis 30 giorni poi 12 mesi -20%" presente sul sito web Amazon.