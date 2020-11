Amazon regala un buono da 5 Euro ai nuovi iscritti a Prime Student per il Black Friday

Nuova promozione lanciata da Amazon a ridosso del Black Friday. Il colosso di Seattle ha annunciato che da oggi, fino al 30 Novembre alle 23:59, sarà attiva un'offerta che consente ai nuovi iscritti a Prime Student di ottenere un buono sconto da 5 Euro da utilizzare sugli acquisti.

Per accedere all'offerta basta iscriversi al periodo d'uso senza costi aggiuntivi di Prime Student attraverso il pulsante "iscriviti - 90 giorni senza costi aggiuntivi" presente nella pagina dedicata e quindi utilizzare il codice "STUDENT5" al termine del primo acquisto effettuato dall'account Prime Student.

Il coupon deve essere inserito nel campo dedicato, proposto poco prima della finalizzazione del pagamento, e può essere usato su tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon Italia.

Di seguito i termini e le condizioni:

Offerta valida dal 23/11/2020 alle 23:59 del 30/11/2020, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili.

L'offerta si applica esclusivamente all'acquisto su www.amazon.it di prodotti venduti e spediti da Amazon EU S.à r.l.. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.

Offerta limitata ad un solo ordine e ad un solo account.

Lo sconto massimo applicato nell’ambito di questa offerta è pari a 5 euro.

​Si applicano le Condizioni d'uso dei buoni sconto Amazon.it.

Il buono sconto può essere utilizzato su www.amazon.it fino alle 23:59 del 30/11/2020.

Il buono sconto può essere utilizzato per l’acquisto su www.amazon.it di qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon ad esclusione di libri, prodotti digitali (quali ebook ed MP3), alimenti per neonati, buoni regalo, ereader Kindle e tablet Fire.

Per utilizzare il buono sconto è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click.

Offerta riservata ai clienti iscritti ad Amazon Prime Student.

L’offerta non è trasferibile né convertibile in denaro.

In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.

