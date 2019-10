Amazon regala un buono da 5 Euro sull'acquisto di alcuni fumetti

Nuova, interessante iniziativa lanciata da Amazon con l'avvicinarsi del Lucca Comics & Games 2019. Dalle ore 10 di domani 8 Ottobre alle 23:59 del 27 Ottobre sarà possibile ottenere un buono da 5 Euro a fronte di un acquisto di 15 Euro di fumetti tra quelli presenti nella selezione.

Il funzionamento è molto semplice. E' necessario effettuare un ordine da 15 Euro scegliendo tra i titoli proposti nella pagina promozionale, che include anche i fumetti candidati all'Amazon Comics Awards che verrà consegnato al Lucca Comics & Games ed il gioco è fatto.

Il colosso degli e-commerce provvederà ad inviare via mail, al momento della spedizione, il codice promozionale da 5 Euro che potrà essere utilizzato fino all'11 Dicembre 2019 per gli acquisti effettuati in tutte le categorie di prodotti venduti da Amazon, inclusi libri cartacei, ad eccezione di eBook e Kindle Store, dispositivi Amazon, applicazioni, mp3 ed altri contenuti o prodotti digitali.

Nella selezione sono presenti fumetti, manga e graphic novels, anche da autori di rilievo come Sio, Leo Ortolani, Zerocalcare, Makoto Shinkai, Igort e Sui Ishida.

Amazon inoltre ha annunciato che dal 30 Ottobre al 3 Novembre sarà presente al Lucca Comics and Games 2019 con l'Amazon Box of Passion, che promette tante sorprese ed esperienze esclusive, in piazzale Arrigoni.