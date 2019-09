Amazon regala un buono da 5 Euro sull'ascolto di un brano su Prime Music

Sarà attiva fino al 9 Ottobre 2019 la nuova promozione di Amazon che consente di ottenere un buono sconto da 5 Euro dopo aver ascoltato un brano su Prime Music, la piattaforma di streaming musicale concorrente a Spotify ed Apple Music ed inclusa nell'abbonamento ad Amazon Prime.

Il funzionamento dell'offerta è molto semplice: i clienti Amazon Prime che completeranno la riproduzione di un brano su Prime music entro le 23:59 del 9 Ottobre 2019, riceveranno un codice promozionale da 5 Euro utilizzabile entro il 30 Ottobre sul negozio online.

L'offerta è però applicabile solo dai clienti abbonati ad Amazon Prime che sono stati invitati da Amazon via mail o che hanno visualizzato la comunicazione.

La promozione è disponibile solo per coloro che non stanno usufruendo della prova gratuita di 30 giorni, ed ovviamente ogni cliente può ottenere il buono una sola volta.

Il codice di 5 Euro sarà inviato via mail agli utenti idonei entro il 20 Ottobre 2019 e potrà essere utilizzato immediatamente per tutti gli ordini di valore uguale o superiore ai 25 Euro.

Il coupon non potrà essere sfruttato per l'acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici, latte artificiale o in polvere per bambini e neonati, o di prodotti venduti da terzi sul marketplace e Warehouse Deals. Infine, se si effettua un ordine utilizzando un codice promozionale e tale ordine viene successivamente cancellato o restituito, il codice promozionale non potrà essere rimborsato o riutilizzato.