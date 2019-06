Amazon regala 5 euro agli utenti Prime che provano gratis il servizio Music

Amazon ha lanciato una nuova promozione che consente agli utenti Prime di portarsi a casa gratuitamente un codice promozionale dal valore di 5 euro, spendibile su prodotti venduti e spediti da Amazon. L'iniziativa è piuttosto interessante, visto che questa volta va a coinvolgere un servizio diverso dal solito.

Infatti, la possibilità di ottenere il codice promozionale è aperta a tutti gli utenti Prime che non hanno ancora provato il servizio Music dell'azienda di Jeff Bezos. In particolar modo, l'utente non deve mai aver effettuato l'accesso all'app ufficiale di Amazon Music, disponibile sul Play Store e sull'App Store. Oltre a questo, l'account deve rientrare tra quelli idonei selezionati dalla stessa Amazon per la promozione, secondo i classici criteri utilizzati dall'azienda.

Per scoprire se potete ottenere il codice, vi basta solamente scaricare l'applicazione ufficiale di Amazon Music ed eseguire il vostro primo login entro le ore 23:59 del prossimo 30 giugno 2019. In questo modo, se il vostro account è idoneo, riceverete il buono da 5 euro via e-mail entro il 7 luglio 2019. Il codice promozionale potrà poi essere utilizzato fino al 25 luglio 2019 su ordini di almeno 20 euro comprendenti prodotti venduti e spediti da Amazon tramite Amazon.it. Non sono inclusi nella promozione gli account che stanno effettuando la prova gratuita di 30 giorni di Amazon Prime. Per tutti i dettagli, vi consigliamo comunque di consultare il sito ufficiale di Amazon Italia.