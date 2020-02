Amazon regala un buono da 7 Euro acquistando 20 Euro di libri

Continua, fino al 2 Febbraio 2020, la promozione di Amazon che consente di ottenere un buono sconto da 7 Euro a fronte di un acquisto di almeno 20 Euro di libri, su una selezione di oltre 100mila testi. L'offerta era stata rilanciata già in passato, ma il colosso di Seattle ha deciso di proporla nuovamente da oggi 3 Febbraio.

I libri che rientrano nella promozione possono essere consultati nella pagina ufficiale, e come indicato nel banner presente in apertura il buono è spendibile anche per l'acquisto di libri cartacei.

I 20 Euro devono essere raggiunti in un unico ordine, ma ecco i termini completi dell'offerta:

Offerta valida dalle ore 10.00 del 3 febbraio 2020 alle ore 23.59 del 2 marzo 2020 sui libri presenti in questa pagina e in quelle successive appartenenti alla promozione e venduti da Amazon su Amazon.it, ad esclusione degli eBook Kindle e dei prodotti sponsorizzati (i prodotti sponsorizzati sono segnalati con la dicitura “Sponsorizzato” al di sopra del titolo prodotto).

A fronte di un acquisto di almeno 20 euro sui libri (ad esclusione degli eBook Kindle) presenti in questa pagina e in quelle successive legate alla promozione, ciascun cliente riceverà un buono sconto del valore di 7 euro da spendere su Amazon.it.

Gli acquisti effettuati con modalità 1-Click e gli ordini che prevedono più di una modalità o indirizzo di spedizione non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di 20 euro che dà diritto alla ricezione del buono sconto. Pertanto, prima di effettuare l’ordine, dovrai disabilitare la modalità di acquisto 1-Click, se attivata, e scegliere un’unica modalità e un unico indirizzo di spedizione.

Le Condizioni generali di Uso e Vendita di Amazon.it, disponibili su questa pagina, si applicano a questa promozione.

Il buono sconto ti sarà inviato via email una volta concluso il contratto di acquisto a seguito della spedizione dell’ordine. Per utilizzarlo, disabilita la modalità di acquisto 1-Click, se attivata, e inserisci il codice del buono sconto nella pagina di conferma dell'ordine.

Nell’ambito dell’operazione, ciascun cliente potrà maturare un solo buono sconto in relazione ad un unico account.

Il buono sconto potrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti da Amazon su Amazon.it fino al giorno 17 aprile 2020, libri cartacei inclusi, con esclusione di eBook e Kindle store, dispositivi Amazon, applicazioni, MP3 e altri contenuti o prodotti digitali; non è cumulabile con altre promozioni in corso sui prodotti acquistati e non è convertibile in denaro.

Qualora il cliente dovesse utilizzare il credito solo parzialmente, l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato per ulteriori acquisti fino al giorno 17 aprile 2020.

Tra i titoli che rientrano nell'offerta troviamo anche best seller ed un'ampia selezione di saggistica. Fateci sapere se approfitterete dell'offerta per portare a casa qualche testo.