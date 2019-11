Amazon regala un buono da 7 Euro da usare durante il Black Friday

Torna su Amazon una delle proposte più interessanti dei passati mesi. Il negozio online infatti ha annunciato che fino al 28 Novembre acquistando 20 Euro di libri sarà possibile ricevere in regalo un buono da 7 Euro da usare durante il Black Friday.

Per poter accedere all'offerta è necessario effettuare un acquisto di almeno 20 Euro, in un unico ordine, scegliendo tra la selezione disponibile in questa pagina, che comprende oltre 200mila libri.

L'offerta sarà valida fino alle 23:59 del 28 Novembre, ma il buono sarà inviato via mail solo a seguito della spedizione dei prodotti ordinati. Il coupon potrà essere usato per l'acquisto di prodotti venduti da Amazon fino al giorno 12 Gennaio 2020, ad eccezione di libri, eBook, dispositivi Amazon, applicazioni e prodotti digitali.

Questa nuova promozione si aggiunge alla lunga lista di buoni in regalo che Amazon sta regalando e che potranno essere sfruttati durante il Venerdì Nero dello shopping.

Oggi Amazon ha anche lanciato una nuova offerta che consente di ottenere tre mesi di Kindle Unlimited in omaggio, semplicemente cliccando sul pulsante dedicato disponibile nella pagina collegata.

Per tutte le notizie sul Black Friday, vi rimandiamo al nostro hub dedicato in cui è possibile accedere alla lista completa delle offerte, rumor ed istruzioni su come spendere al meglio e godere delle promozioni.