Amazon regala un buono da 8 Euro: l'offerta scade tra pochi giorni!

Scadrà alle 23:59 del 30 Giugno 2021 la promozione di Amazon che consente di ottenere un buono da 8 Euro tramite Amazon Photos. L'offerta era stata lanciata lo scorso 1 Giugno e si applica solo ai clienti Prime che caricano per la prima volta un'immagine su Photos.

Collegandosi alla pagina Amazon dedicata, sarà possibile scoprire se si è idonei a partecipare all'offerta o meno ed, in caso di risposta affermativa, verranno mostrate le indicazioni su come fare per riscattare il buono.

Di seguito termini e condizioni:

L'offerta promozionale (l’“Offerta”) è valida dalle ore 00:01 del 1 giugno 2021 alle ore 23:59 del 30 giugno 2021.

L’Offerta si applica solo ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale (i “Clienti idonei”).

L’Offerta non è valida per i clienti Amazon Prime che durante il periodo promozionale stanno usufruendo del periodo d’uso gratuito del servizio e per i clienti che hanno già utilizzato Amazon Photos in passato. I clienti Amazon Prime Business non sono idonei per l’Offerta.

Con l’Offerta, i Clienti idonei riceveranno un credito promozionale di 8 euro da utilizzare su www.amazon.it.

I Clienti idonei riceveranno una mail di conferma da Amazon relativa all’accredito sull’account del credito promozionale e le istruzioni su come utilizzarlo entro 7 giorni dal caricamento di almeno una foto tramite l’app Amazon Photos.

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon su www.amazon.it. Sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Il codice promozionale non può inoltre essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.

I contenuti devono essere caricati in uno dei formati supportati dal servizio Amazon Photos.

L'Offerta si applica solo ai clienti che utilizzano un metodo di pagamento con indirizzo di fatturazione in Italia.

L’Offerta è limitata a un solo ordine per ciascun account.

L’Offerta non è cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti.

Per beneficare dell'Offerta è necessario effettuare un ordine del valore di almeno 25 euro. Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Il codice promozionale verrà detratto automaticamente dall'importo del prossimo acquisto idoneo su www.amazon.it al momento del checkout e dovrà essere utilizzato entro le ore 23:59 del 15 luglio 2021.

Per utilizzare il codice promozionale è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click. Il codice promozionale non può essere utilizzato per gli acquisti effettuati tramite voce con Alexa.

L’Offerta non è trasferibile né convertibile in denaro.

In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.

Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare la presente Offerta in qualsiasi momento.

Si applicano le Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it, le Condizioni d'uso dei buoni sconto Amazon.it e le Condizioni Generali d’Uso di Amazon Photos.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo nuovamente alla pagina Amazon dedicata.