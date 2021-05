Amazon regala 8 euro di sconto a molti utenti: ecco come usufruirne

Non ci sono solamente sconti relativi al mondo degli smartphone in queste ore da Amazon. Infatti, l'azienda di Seattle ha lanciato anche un'iniziativa promozionale che consente a molti utenti di ottenere 8 euro di sconto.

In particolare, non sono in pochi coloro che in questi giorni hanno ricevuto nella propria casella di posta elettronica, spesso nella sezione dedicata alle "Promozioni", un'e-mail da Amazon con oggetto "Il tuo credito promozionale di 8€ e spazio di archiviazione illimitato per foto con Prime". In quest'ultima si legge: "Mantieni al sicuro le tue foto! Inizia a utilizzare lo spazio di archiviazione foto illimitato incluso in Prime e ottieni un credito promozionale di 8€. Riservato agli iscritti a Prime: archiviazione illimitata di foto a piena risoluzione e 5 GB per i video".

In parole povere, fino alle ore 23:59 del 31 maggio 2021 sarà possibile ottenere 8 euro di sconto utilizzando per la prima volta il servizio Amazon Photos. Più precisamente, a margine dell-email si legge: "L'Offerta si applica solo ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l'app Amazon Photos durante il periodo promozionale [...] L'Offerta non è valida per i clienti Amazon Prime che durante il periodo promozionale stanno usufruendo del periodo d'uso gratuito del servizio e per i clienti che hanno già utilizzato Amazon Photos in passato. I clienti Amazon Prime Business non sono idonei per l'Offerta".

In ogni caso, il colosso di Jeff Bezos ha messo a disposizione una pagina ufficiale che permette di verificare se il proprio account è idoneo per l'iniziativa (bisogna ovviamente effettuare il login). "I Clienti idonei riceveranno una mail di conferma da Amazon relativa all'accredito sull'account del credito promozionale e le istruzioni su come utilizzarlo entro 7 giorni dal caricamento di almeno una foto tramite l'app Amazon Photos", si legge sul portale ufficiale di Amazon (che vi invitiamo a consultare anche per ulteriori dettagli in merito a quali prodotti sono coinvolti e altre informazioni).

Per il resto, il "tempismo" con cui Amazon ha lanciato la promozione non sembra essere casuale. Infatti, ricordiamo che a breve ci saranno novità importanti per Google Foto.