Amazon ti regala un buono da 9€ acquistando uno di questi libri

Amazon ti offre 9€ di buono se acquisti uno o più dei 150.000 libri soggetti a promozione. L'offerta è valida a partire da oggi 3 maggio. Tutti i dettagli dell'offerta e le modalità con cui ricevere il buono.

Oltre 150.000 libri validi per l'offerta, basta spendere almeno 20€ e Amazon ti ricompensa con un buono da 9€. La promozione parte proprio oggi, Venerdì 3 maggio, e andrà avanti fino al 20 maggio (scade alle 23:59 dello stesso giorno).

Mentre ci sarà tempo fino al 4 luglio per utilizzare il buono da 9€ offerto da Amazon. Ecco le istruzioni fornite direttamente dall'e-commerce:

"Dalle ore 12.00 del 3 maggio 2019 alle ore 23.59 del 20 maggio 2019, regaliamo un buono sconto del valore di 9 euro a fronte di un acquisto di almeno 20 euro, in un unico ordine, scegliendo tra una selezione di oltre 150mila libri presenti in questa pagina e in quelle successive legate alla promozione.

Riceverai il buono sconto tramite email al momento della spedizione dell'ordine e potrà essere utilizzato fino al giorno 4 luglio 2019 per acquisti sul sito www.amazon.it in tutte le categorie di prodotti venduti da Amazon, con esclusione di libri, eBook e Kindle store, dispositivi Amazon, applicazioni, MP3 e altri contenuti o prodotti digitali." Trovate il link con i libri in offerta cliccando qua.

