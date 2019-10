Amazon regala 90 giorni di Music Unlimited: ecco il codice per attivare la promozione

Amazon Italia ha lanciato una nuova interessante iniziativa che consente di portarsi a casa gratuitamente 90 giorni di abbonamento al servizio di streaming musicale Music Unlimited. Per attivare l'offerta, è necessario disporre di un apposito codice: ve lo forniamo subito.

In particolare, come potete leggere anche nella pagina ufficiale dedicata alla promozione, i passaggi da effettuare per attivare i 90 giorni gratuiti di Amazon Music Unlimited sono i seguenti.

Effettuate il login su Amazon; Premete sul pulsante arancione Utilizza il codice sconto, presente al centro della pagina; Digitate il codice FTSWURYG e pigiate sul pulsante Inserisci; A questo punto, non vi resta che effettuare l'iscrizione ad Amazon Music Unlimited tramite il sito ufficiale; Perfetto, adesso potete usufruire di 90 giorni di abbonamento gratuito, anche tramite l'applicazione Amazon Music (disponibile per Android e iOS).

La promozione è valida dal 24 ottobre 2019 fino al 4 novembre 2019. I clienti che possono usufruire dei 90 giorni gratuiti sono unicamente coloro che non hanno mai utilizzato Amazon Music Unlimited. Al termine dei 90 giorni, l'abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese (ovviamente salvo disdetta).

Insomma, potrebbe trattarsi del momento giusto per testare il servizio di streaming musicale di Amazon, perlomeno per coloro che non hanno mai usufruito in precedente di periodi di prova o di abbonamenti.