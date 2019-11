Amazon regala un buono Airbnb da 30 Euro sull'acquisto di un libro

Nuova promozione lanciata da Amazon. Fino alle 23:59 dell'8 Dicembre infatti sarà possibile ricevere un buono sconto Airbnb da 30 Euro acquistando un libro cartaceo presente nella pagina dedicata e quelle successive.

Rientrano nell'offerta ovviamente tutti libri che hanno ad oggetto viaggi. Infatti troviamo guide turistiche (tra cui quelle Lonely Planet), letteratura di viaggio, mappe e atlanti, ed opere illustrate. Come dicevamo poco sopra, il libro deve essere acquistato in formato cartaceo e non in digitale. Non è però previsto alcun limite minimo di spesa, il che non è un aspetto di poco conto.

Il buono sconto da 30 Euro potrà essere usato entro e non oltre il 31 Dicembre, e sarà valido a decorrere dalla data di ricezione. Inoltre, sarà spendibile solo per prenotazioni di almeno 250 Euro (escluse tasse, commissioni e spese addizionali) e per soggiorni da completare entro e non oltre il 31 Marzo 2020.

Lo sconto Airbnb può essere usato direttamente nell'apposito campo al momento della prenotazione, cliccando sul tasto "applica" prima del completamento della procedura. L'applicazione o il sito provvederà a stornare in automatico i 30 Euro e sarà immediatamente visibile il totale aggiornato.

Dettagli e termini dell'offerta nella pagina dedicata, raggiungibile tramite questo indirizzo. Fateci sapere se avete intenzione di accedere all'offerta o meno.