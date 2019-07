Amazon regala Audible per un mese ai clienti Prime. Come accedere all'offerta

Continua la marcia d'avvicinamento di Amazon al Prime Day 2019. Quest'oggi il gigante di Seattle ha lanciato una nuova offerta che consente di accedere gratuitamente per 30 giorni alla piattaforma di audiolibri Audible.

L'offerta però si articola su due piani, perchè dopo i primi trenta giorni gratuiti, Amazon consente di accedere all'intero catalogo ad un prezzo vantaggioso rispetto a quello originale: si passa da 9,99 a 7,99 Euro al mese per dodici mesi, dopo di che si pagherà il prezzo pieno

Per accedere alla promozione basta collegarsi alla pagina ufficiale e cliccare sul tasto "iscriviti gratis 30 giorni poi 12 mesi -20%". Come indicato nella nota, dopo i primi 30 giorni gratuiti Audible si rinnoverà in automatico a 7,99 Euro al mese, ma è possibile cancellare l'iscrizione in ogni momento in quanto non è previsto alcun vincolo.

Audible consente di accedere al catalogo di audiolibri, che possono essere ascoltati anche in offline tramite l'applicazione disponibile per iOS, Android e Windows.

Questa nuova offerta arriva proprio nel giorno del venticinquesimo compleanno di Amazon, e si aggiunge a quelle di cui vi abbiamo parlato negli scorsi giorni, tra cui la promozione che consente di ottenere un buono da 10 Euro per coloro che installano l'Assistant sui vari browser e che soddisfano alcuni requisiti.

Fateci sapere cosa ne pensate.