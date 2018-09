Amazon regala un buono sconto da 10€ acquistando libri scolastici per almeno 60 euro

Amazon festeggia il ritorno a scuola lanciando la promozione Back to School! Da oggi e fino al 25 settembre sarà possibile ottenere un buono spesa da 10 euro (valido su una selezione di prodotti) acquistando almeno 60 euro di libri scolastici.

"La promozione è valida da ora e fino alle ore 23:59 del 25 settembre 2018, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili. La promozione si applica esclusivamente agli acquisti effettuati con un unico ordine di importo pari ad almeno 60,00 EUR di titoli promozionati tra quelli inclusi sul sito www.adozionilibriscolastici.it o che presentano nella pagina di dettaglio il messaggio 10 EUR in regalo.

Il buono sconto sarà valido fino al giorno 13 ottobre 2018, e potrà essere utilizzato sulla selezione di prodotti elencati in questa pagina. Nell’ambito dell’operazione della promozione, ciascun cliente potrà maturare un solo buono sconto in relazione ad un unico account. Il buono sconto sarà inviato via email una volta concluso il contratto di acquisto a seguito della spedizione dell'ordine. Per essere utilizzarlo, deve essere disabilitata la modalità di acquisto 1-Click, se attivata, e inserito il codice del buono sconto nella pagina di conferma dell'ordine all’interno del campo Codice Promozionale."

Acquistare libri scolastici su Amazon.it ti permetterà non solo di risparmiare ma anche di ottenere varie agevolazioni come la restituzione gratuita entro il 15 ottobre 2018 e la possibilità di trovare facilmente i libri delle varie classi consultando il sito dedicato. Gli abbonati Amazon Prime inoltre godranno della spedizione gratuita su tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon.

Nelle prossime ore e per tutta la settimana arriveranno nuove offerte Amazon Back to School, vi aggiorneremo tempestivamente con tutte le nuove promozioni dedicate al ritorno sui banchi di scuola.