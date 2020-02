Amazon regala Huawei Watch GT 2 sull'acquisto di Matebook D e Matebook X Pro

Nuova promozione lanciata da Amazon, per tutti coloro che intendono preordinare o acquistare Huawei MateBook X Pro o Huawei MateBook D. Il colosso di Seattle consente di portare a casa Huawei Watch GT 2 e ad un prezzo speciale anche Office 365 Personal.

Come leggiamo nella pagina promozionale di Amazon, basta preordinare o acquistare uno dei due laptop per ricevere in regalo Huawei Watch GT 2, lo smartwatch della compagnia coreana. In più, ad 1 Euro sarà possibile ricevere Office 365 Personal direttamente al momento dell'acquisto.

La procedura da seguire è la seguente:

Aggiungere al carrello uno o più prodotti da quelli presenti in promozione ed effettuare l'acquisto; Collegarsi al sito web dedicato, registrarsi e compilare il modulo online per richiedere il premio.

In fase di registrazione sarà richiesta una ricevuta d'acquisto, che potrà essere stampata direttamente dalla pagina dell'ordine, a spedizione effettuata.

Di seguito le condizioni dell'offerta:

Promozione valida fino alle ore 23.59 del 12 Febbraio 2020 , salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili.

, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili. Amazon si riserva il diritto di modificare, sospendere o terminare questa promozione in qualsiasi momento senza preavviso.

Si applicano le Condizioni Generali di Uso e di Vendita di Amazon.it.

La possibilità di partecipare all'operazione è garantita solo per i prodotti in promozione venduti e spediti da Amazon. Sono esclusi i prodotti venduti da venditori terzi sulla piattaforma Marketplace del sito www.amazon.it e i prodotti Amazon Warehouse Deals.

La promozione si applica esclusivamente alla selezione di prodotti disponibili in questa pagina. La selezione dei prodotti potrà essere aggiornata quotidianamente.

La promozione è interamente gestita da Huawei Italia.

Promozione non cumulabile con altre promozioni Huawei in corso sui medesimi prodotti.

Il Matebook D in promozione è disponibile sia nella versione da 14 che 15,6 pollici.

Per quanto riguarda lo smartwatch, vi rimandiamo alla nostra recensione di Huawei Watch GT2.