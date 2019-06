Amazon regala un mese di Prime Video: come accedere all'offerta

Amazon propone a coloro che ancora non hanno avuto modo di accedere alla piattaforma di streaming Prime Video la possibilità di provare il servizio gratuitamente per un mese. Durante questo lasso di tempo è possibile sfogliare ed accedere all'intero catalogo, che pullula di titoli originali anche molto apprezzati dal pubblico.

Per accedere al mese di prova gratuita basta collegarsi a questo indirizzo e cliccare sul tasto "Iscriviti ed usalo gratis per 30 giorni". Come indicato nella dicitura presente sotto il pulsante, al termine dei trenta giorni si attiverà in automatico l'abbonamento Amazon Prime che ha un costo di 36 Euro all'anno.

Amazon Prime Video infatti fa parte dell'abbonamento Prime del negozio online che garantisce spedizioni gratuite anche per gli ordini che non superano l'ammontare minimo, e consegne ultraveloci su tutti i pacchi.

Tra le serie TV più apprezzate presenti nel catalogo citiamo The Grand Tour, la riedizione proprietaria di Top Gear condotta da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, The Man in the High Castle, Jack Ryan e The Purge. Di recente ha debuttato anche Good Omens, che ha suscitato qualche polemica.

Molto ricca anche l'offerta di film: tra quelli degni di nota citiamo Soldado, Il Padrino, Matrix, Ted, e documentari come quello sul Manchester City e sui Coldplay.