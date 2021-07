Amazon regala migliaia di codici sconto da 5 euro: come scoprire se siete idonei

Siete stanchi delle classiche iniziative che richiedono di provare chissà quale servizio per ottenere un codice sconto? Bene, allora una promozione lanciata da Amazon Italia potrebbe fare per voi. Infatti, il colosso di Andy Jassy questa volta ha "messo da parte" quel tipo di requisito, regalando migliaia di codici sconto da 5 euro.

A tal proposito, consigliamo di consultare la sezione "Promozioni" della propria e-mail, in quanto non sono in pochi coloro che a partire dal 13 luglio 2021 hanno ricevuto un inaspettato messaggio di posta elettronica da parte di Amazon. L'oggetto dell'e-mail "recita": "5€ di sconto sul tuo prossimo acquisto. Concediti un regalo".

Aprendo l'e-mail, si può leggere: "Concediti un regalo: inserisci il codice ILMIOSCONTO e ricevi 5€ di sconto. Approfitta di uno sconto di 5€ su un ordine idoneo di almeno 25€. Valido su ordini di prodotti venduti e spediti da Amazon ed effettuati fino al 25 luglio 2021, salvo esaurimento dei prodotti disponibili e con un limite di 5.000 codici sconto. Vedi condizioni".

Il tasto "Scopri di più" presente nel messaggio di posta elettronica porta a questa pagina: basta premere sul pulsante "Accedi" ed eseguire il login con il proprio account Amazon per scoprire se è possibile usufruire della promozione. Nel caso siate idonei, compariranno a schermo tutte le indicazioni del caso su come utilizzare il codice sconto, nonché i termini e le condizioni relativi alla promozione (troverete tutto a fondo pagina, consigliamo al solito di leggere attentamente per comprendere al meglio la promozione).

In ogni caso, lo sconto è valido fino al 25 luglio 2021 e l'offerta è disponibile per i primi 5.000 clienti idonei.