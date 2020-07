Amazon regala un buono sconto da 10 Euro ai nuovi iscritti a Prime Student

Il mese di Luglio si apre subito con un'interessante promozione per i nuovi iscritti a Prime Student, l'abbonamento Prime studiato per gli universitari. La società di Seattle infatti regala un buono da 10 Euro da utilizzare su tutti gli acquisti su Amazon Italia.

Come leggiamo nei termini e condizioni dell'offerta, basta iscriversi a Prime Studio attraverso il pulsante dedicato, ed utilizzare il codice STUDENT10 in fase di pagamento sugli acquisti effettuati su Amazon. Lo sconto verrà applicato all'ordine in automatico.

La promozione sarà attiva fino alle 23:59 del 31 Luglio 2020, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili. Il codice può essere utilizzato per l'acquisto su Amazon Italia di qualsiasi prodotto venduto o spedito da Amazon ad esclusione di libri, prodotti digitali (quali ebook ed MP3), alimenti per neonati, buoni regalo, ereader Kindle e tablet Fire. Chiaramente, per utilizzarlo è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click, in quanto porta all'evasione diretta dell'ordine e non dà la possibilità di inserire il codice.

Amazon Prime Student include tutti i vantaggi classici del Prime, tra cui le consegne rapide illimitate, l'accesso a Prime Video e Prime Music, Twitch Prime ed una serie di offerte esclusive. Amazon permette anche di provarlo 90 giorni gratuitamente, dopo di che si rinnova a 18 Euro all'anno (al posto del prezzo intero di 36 Euro) fino alla laurea per un massimo di quattro anni.