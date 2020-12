Amazon regala un buono sconto da 15 Euro da utilizzare a Natale: come ottenerlo

Dopo il buono sconto Amazon in regalo con Iscriviti e Risparmia, in giornata odierna il colosso di Seattle propone un'altra promozione che consente di ottenere un altro coupon gratuito, da 15 Euro, da spendere giusto in tempo per Natale.

L'iniziativa promozionale è svolta in collaborazione con Audible, il servizio di audiolibri di Amazon, e sarà disponibile fino alle 23:59 del prossimo 31 Dicembre. Sostanzialmente gli utenti non dovranno fare altro che cliccare sul link ricevuto via mail o iscriversi ad Audible attraverso questo indirizzo.

Di seguito la lista completa di termini e condizioni:

La promozione è valida dalle ore 00:00 del giorno 18 dicembre fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2020 per i clienti Amazon che si iscrivono ad Audible durante il periodo promozionale.

Per accedere alla promozione, i clienti idonei devono inoltre essere stati invitati via e-mail da Amazon o aver visualizzato comunicazioni marketing relative alla promozione su Amazon.it o sui dispositivi Echo. Per poter partecipare alla promozione, i clienti Amazon si devono iscrivere ad Audible utilizzando lo stesso account al quale hanno ricevuto la e-mail da parte di Amazon o dal quale hanno visualizzato comunicazioni marketing relative alla promozione.

Per accedere alla promozione, l'iscrizione ad Audible deve essere effettuata tramite il sito Amazon.it accedendo al seguente link.

Con la promozione, i clienti idonei riceveranno un buono sconto del valore di 15€ da utilizzare su www.amazon.it.

I clienti idonei che parteciperanno alla promozione non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Audible.

La promozione non è valida per i clienti già iscritti ad Audible.

Ogni cliente Amazon idoneo può accedere alla promozione una sola volta.

La promozione non è cumulabile con altre offerte.

Il buono sconto può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon su Amazon.it. Il buono sconto non è valido per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, Warehouse Deals Amazon e prodotti e servizi venduti da Amazon su siti diversi da Amazon.it.

Il buono sconto di 15€ sarà inviato tramite e-mail ai clienti Amazon idonei entro 5 giorni lavorativi dall'iscrizione e potrà essere utilizzato immediatamente sul prossimo ordine idoneo di valore uguale o superiore a 30€. Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Il buono sconto sarà valido fino alle ore 23:59 del 31 gennaio 2021.

La promozione è limitata a un solo cliente idoneo e account.

La promozione non è trasferibile né convertibile in denaro.

La promozione non è cumulabile con altre offerte promozionali.

Il buono sconto di 15€ può essere utilizzato su ordini idonei di valore uguale o superiore a 30€: (i) se rimuovi un prodotto idoneo dal tuo Carrello, così che il valore combinato dei restanti prodotti idonei presenti nel Carrello sia inferiore alla soglia minima di acquisto, il buono sconto non potrà essere applicato; (ii) se cancelli il tuo ordine in relazione a un prodotto idoneo, così che il valore combinato dei restanti prodotti idonei presenti nel Carrello sia inferiore alla soglia minima di acquisto, il buono sconto non potrà essere applicato; e (iii) se restituisci un prodotto idoneo, così che il valore combinato dei restanti prodotti idonei nel Carrello sia inferiore alla soglia minima di acquisto, Amazon si riserva il diritto di addebitarti senza preavviso, sul metodo di pagamento che hai utilizzato per il tuo ordine originario, l’importo corrispondente allo sconto ricevuto con la promozione.

Per utilizzare il buono sconto è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click, se attivata, e inserire il codice promozionale ricevuto via mail nell’apposita sezione all’interno della pagina di riepilogo ordine. La promozione non è valida in relazione agli ordini effettuati tramite voce con Alexa.

Se si effettua un ordine utilizzando un codice promozionale e tale ordine viene successivamente cancellato o restituito, il codice promozionale non potrà essere rimborsato o riutilizzato.

A meno che non sia diversamente specificato nella pagina Amazon dedicata alla promozione, il codice promozionale può essere utilizzato in relazione a un solo ordine e non può essere utilizzato in relazione a un ordine già effettuato.

Amazon si riserva il diritto di modificare o cancellare la presente promozione in qualsiasi momento senza preavviso.

Alla promozione si applicano le Condizioni d’Uso del Servizio Audible, le Condizioni Generali di Uso e di Vendita di Amazon.it e le Condizioni di Uso dei Buoni Sconto Amazon.it.

Per tutti i dettagli su restrizioni ed altro, vi rimandiamo alla pagina promozionale legata all'offerta.