Amazon regala un buono sconto da 5 Euro fino al 25 Dicembre 2022: i dettagli

Nuova promozione messa in campo da Amazon, che permette di ottenere un buono sconto Amazon da 5 Euro, da spendere per uno degli acquisti effettuati sullo store. La condizione per riscattarlo è effettuare il pagamento da un rivenditore di Amazon Pay, oltre che di essere invitati alla promozione.

Di seguito i termini e le condizioni:

La promozione è organizzata da Amazon Payments Europe S.C.A. (Amazon). Amazon Payments Europe S.C.A. (société en commandite par actions), società in accomandita per azioni, è una società registrata a Lussemburgo, con numero di registrazione (RCS Luxembourg) B 153 265, la cui sede centrale è ubicata all'indirizzo 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. Il numero di partita IVA è LU 24448288. La società Amazon Payments Europe S.C.A. è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, come instituto di moneta elettronica (licenza numero 36/10).

La partecipazione alla promozione è aperta a qualsiasi acquirente Amazon che disponga di un indirizzo di fatturazione nel Italia (“Acquirente idoneo”).

Per poter beneficiare dell’Offerta (come definita di seguito), l’Acquirente idoneo deve (i) essere invitato da un banner pubblicitario di marketing onsite su www.amazon.it e/o ricevere un’e-mail dedicata da Amazon Pay e cliccare sul banner pubblicitario dopo aver eseguito l’accesso al proprio account di acquirente su Amazon.it; e (ii) completare un acquisto di almeno 10 EUR sul sito web di un venditore di Amazon Pay registrato nel Italia entro il Termine (come definito di seguito). Qualsiasi Acquirente idoneo che soddisfi le condizioni (i) e (ii) sarà considerato un “Partecipante”.

Qualsiasi Partecipante che soddisfi le condizioni di cui alla Sezione 3 dei presenti Termini e condizioni riceverà un codice promozionale di Amazon.it del valore di 5 EUR (“Codice”) da utilizzare esclusivamente per articoli venduti e inviati da Amazon EU Sarl su www.amazon.it in occasione del prossimo acquisto idoneo del valore minimo di 10 EUR (“Offerta”). Possono essere applicate ulteriori esclusioni (si veda il punto 9 di seguito). Il Codice verrà inviato al Partecipante tramite e-mail entro 30 giorni dal completamento dell’acquisto con Amazon Pay. Il Codice scadrà il 25 dicembre 2022.

Tutti gli acquisti idonei all’Offerta dovranno essere completati tra il 17 ottobre 2022 e il 25 novembre 2022(“Termine”).

Ogni Partecipante può richiedere l’Offerta una sola volta nel corso del Termine. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni.

L’Offerta può essere riscossa esclusivamente da persone maggiorenni, non è trasferibile e non può essere rivenduta. Non è possibile riscuotere l’importo in contanti. Amazon si riserva il diritto di interrompere l’Offerta prima della scadenza in caso di motivazioni speciali, come problemi tecnici. I dati personali forniti verranno utilizzati solamente per lo svolgimento di questa Offerta. Il Codice non può essere applicato agli ordini effettuati tramite 1-Click.

L’Offerta è soggetta a disponibilità (è disponibile un numero limitato di Codici) e può essere ritirata o modificata senza preavviso.

Si applicano le Condizioni di Uso e vendita di Amazon.

Se il Partecipante annulla l’ordine o restituisce l’acquisto idoneo, Amazon si riserva il diritto di annullare l’Offerta o, se è già stata utilizzata, di addebitare al Partecipante (tramite il metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto idoneo e senza ulteriori comunicazioni) un importo che rappresenta il valore ricevuto nell’ambito dell’Offerta.

Potete verificare se rientrate tra i fortunati che hanno diritto alla promozione direttamente sul sito web ufficiale di Amazon.