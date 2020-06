Amazon regala un buono sconto da 5 Euro: ecco come ottenerlo!

La settimana si apre subito con un'interessante promozione proposta da Amazon. La società americana infatti sta informando gli utenti di un'offerta che permette di ottenere un buono sconto da 5 Euro, da utilizzare a fronte di un ordine di almeno 25 Euro.

Per verificare se si è idonei basta semplicemente collegarsi a questo indirizzo. In caso di risposta affermativa, bisognerà inserire il coupon "SCONTO5EUR" nell'apposito campo al momento dell'invio dell'ordine. In caso negativo, invece, sarà visualizzato il messaggio d'errore "ci dispiace, non sei idoneo per partecipare a questa promozione".

Nelle condizioni leggiamo che "possono beneficiare della presente promozione i clienti Amazon che sono stati informati via email o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it".

Non è chiaro quali siano i requisiti necessari per prendere parte a quest'offerta, e come sempre vi invitiamo a segnalarci tramite i commenti eventuali informazioni aggiuntive in quanto chi vi scrive non è risultati idoneo.

Resta anche da capire fin quando sia utilizzabile il codice. Come ampiamente raccontato su queste pagine, a Luglio non si terrà l'Amazon Prime Day 2020 a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. L'evento dedicato agli iscritti Prime potrebbe essere rinviato a Settembre, con la data scelta che potrebbe essere quella del 14. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno ulteriori informazioni.