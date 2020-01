Amazon regala un buono sconto da 5 Euro: i dettagli della nuova promozione

Dallo scorso 2 Gennaio è disponibile su Amazon una nuova promozione che consente di ottenere un buono sconto in regalo da 5 Euro fino al prossimo 31 Marzo 2020. Si tratta di un'offerta attraverso cui il colosso di Jeff Bezos mira a spingere l'utilizzo del servizio di ricarica dell'account.

Infatti, per ottenere il codice è necessario ricaricare almeno 80 Euro sul proprio profilo Amazon.

Una volta completata la procedura, il buono sconto da 5 Euro sarà detratto automaticamente al saldo del prossimo ordine e sarà visibile direttamente nel carrello nei dettagli di pagamento.

Per accedere all'offerta è necessario cliccare sul pulsante "clicca qui per applicare la promozione" presente a questo indirizzo, e quindi seguire le istruzioni mostrate direttamente nell'infografica. Si può beneficiare della promozione una sola volta per account, mentre il coupon è utilizzabile fino ale 23:59 del 30 Giugno 2020 sugli ordini effettuati su Amazon.it.

Sono esclusi i contenuti digitali, libri, ereader, Kindle, tablet fire, buoni regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sul marketplace. Per beneficiare della promozione è necessario avere un account Amazon attivo da almeno dodici mesi e non aver effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi.

Il buono non è cumulabile con altre promozioni in corso sui medesimi prodotti, tanto meno è trasferibile o convertibile in denaro.