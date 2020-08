Amazon regala un buono sconto di 5 euro per materiale scolastico: ecco le condizioni

In seguito all'offerta legata a uno smartphone Android con batteria da 5000 mAh, torniamo a parlare delle iniziative promozionali di Amazon Italia. Questa volta, è coinvolto un buono sconto di 5 euro per acquistare materiale scolastico.

In particolare, come potete leggere sul sito ufficiale di Amazon, coloro che si iscriveranno alla prova gratuita di 30 giorni di Audible, il servizio dedicato agli audiolibri dell'azienda di Jeff Bezos, nel periodo che va fino al 27 settembre 2020 riceveranno un buono sconto pari a 5 euro per importi pari o superiori a 10 euro.

Il codice verrà inviato via e-mail ai clienti idonei e sarà valido fino alle ore 23:59 del 30 settembre 2020. Per quanto riguarda i prodotti acquistabili, si parla di materiale scolastico. Infatti, settembre è ormai alle porte e la promozione potrebbe dunque risultare utile per gli studenti. Per dare un'occhiata ai prodotti su cui è possibile utilizzare il buono sconto di 5 euro, Amazon rimanda a questa specifica pagina. Le categorie coinvolte sono Informatica, Zaini e Astucci e Cartoleria.

In ogni caso, per ottenere il buono sconto di 5 euro è necessario non aver mai beneficiato del periodo di prova di Audible. Insomma, deve trattarsi della prima volta che si testa il servizio. Per il resto, vi invitiamo a consultare il link in fonte per le altre condizioni e per tutte le istruzioni del caso.

Piccola curiosità: i più attenti tra di voi si ricorderanno che qualche mese fa era stata avviata una promozione simile, ma in quel caso l'iniziativa non era a tema "scolastico".