Amazon regala un buono sconto da 5 Euro da usare durante il Prime Day 2020

Con l'annuncio delle date del Prime Day 2020, iniziano ad arrivare le prime iniziative promozionali collegate alla 48 ore di sconti targata Amazon. Quella di cui vi parliamo oggi permette di ottenere un buono sconto di 5 Euro da utilizzare durante il Prime Day.

Nello specifico, è necessario installare Amazon Assistant attraverso questa pagina entro il 12 Ottobre. L'estensione fa da comparatore di prezzi ed è pienamente compatibile con tutti i principali browser, da Mozilla Firefox a Google Chrome, passando per Opera.

Dopo aver verificato se si è idonei a prendere parte all'iniziativa promozionale, basta scegliere il browser e scaricare Amazon Assistant, quindi cliccare sull'icona presente nel browser e selezionare "Italia" come paese nel menù "Impostazioni" e nel pannello "Modifica Paese": questo aspetto è fondamentale in quanto permette al plugin di comparare i prezzi con quelli presenti su Amazon Italia e non nelle altre versioni.

Lo sconto verrà aggiunto direttamente al proprio account Amazon e potrà essere applicato per tutti gli ordini di almeno 25 Euro, effettuati su prodotti venduti e spediti da Amazon, entro il 26 Ottobre. Rientra, di fatto, il Prime Day 2020 che si terrà il 13 e 14 del prossimo mese.

La deadline per partecipare all'iniziativa promozionale è il 12 Ottobre 2020, dopo di che le installazioni non saranno valide.