Amazon regala un buono sconto da 6 Euro a Luglio 2021: ecco come ottenerlo

Amazon propone in questo caldo Luglio una promozione molto interessante che permette di ottenere un buono sconto da 6 Euro in regalo, ricaricando il proprio account con 60 Euro. Vediamo come funziona.

Come leggiamo sulla pagina ufficiale Amazon, basta ricaricare l'account Amazon con almeno 60 Euro. Il colosso di Seattle provvederà ad inviare una mail con tutte le informazioni del caso: il buono potrà essere utilizzato sugli acquisti "Venduti e Spediti da Amazon".

Di seguito le condizioni ed i termini dell'offerta:

Promozione valida dalle 10.00 del 1 luglio 2021 alle 23.59 del 30 settembre 2021.

Per beneficiare della promozione è necessario cliccare sul pulsante "Clicca qui per applicare la promozione" prima di procedere con la ricarica.

Non possono beneficiare della promozione i clienti che hanno effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi.

Per beneficiare della promozione è necessario avere un account Amazon.it attivo da almeno 12 mesi e aver effettuato almeno un ordine da tale account nei 12 mesi precedenti.

È necessario ricaricare l’account dalla pagina “Ricarica il tuo account” effettuando un’unica ricarica di almeno 60€. In caso di acquisto di più ricariche al fine del raggiungimento della soglia dei 60€, la promozione non verrà applicata.

Il buono sconto del valore di 6€ verrà automaticamente applicato all'account una volta che verrà completato l'ordine con successo e al massimo entro 24 ore dall'ordine. Verrà poi inviata un'email di conferma.

Promozione limitata ad un solo ordine per account. In caso di ricarica di valore superiore a 60€, verrà attribuito un solo buono sconto del valore di 6€.

Il buono sconto è utilizzabile fino alle 23:59 del 30 dicembre 2021 esclusivamente per ordini effettuati su Amazon.it. Sono esclusi contenuti digitali, libri, ereader Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it. In caso di utilizzo parziale del credito, l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato per ulteriori acquisti di prodotti idonei su Amazon.it entro la data di scadenza sopra indicata.

In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.

Il buono sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso sui medesimi prodotti, non è trasferibile né convertibile in denaro.

L'importo relativo al buono sconto verrà sottratto dall'importo totale dell'ordine e sarà visualizzato nella pagina di riepilogo dell'ordine.

Per utilizzare il buono sconto è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click, se attivata.

Si applicano le condizioni generali di uso e vendita di Amazon.it, le condizioni d'uso dei buoni sconto Amazon.it e le condizioni d'uso dei buoni regalo.

Amazon si riserva il diritto di modificare, sospendere o terminare questa promozione in qualsiasi momento senza preavviso.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo ancora una volta all'hub dedicato alla promozione su Amazon.