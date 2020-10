Amazon regala un altro buono sconto per il Prime Day: basta ascoltare un brano

Dopo l’offerta Amazon di questa mattina, che permette di ottenere un buono sconto da 5 Euro sugli acquisti effettuati da app, il colosso di Seattle rilancia, un’offerta che già in passato era disponibile e che torna attiva proprio in concomitanza con il Prime Day 2020.

Ascoltando un brano qualsiasi tra quelli inclusi in Amazon Music, per la prima volta, si riceverà un buono sconto da 5 Euro. La promozione è attiva fino al 31 Gennaio 2021 ma, come leggiamo nella pagina dedicata, il coupon sarà utilizzabile per 30 giorni dalla ricezione.

Il funzionamento è molto semplice, ma è rivolta solo agli utenti che non hanno mai ascoltato nulla su Prime Music: basta cliccare sul pulsante “Ascolta Ora” nella pagina linkato poco sopra, effettuare il login con il proprio account Amazon (a patto che sia Prime) ed ascoltare integralmente un brano qualsiasi. L’e-commerce provvederà ad inviare via mail il buono sconto quando sarà disponibile.

Come leggiamo nei termini e condizioni, l’invio avverrà entro 5 giorni dall’ascolto, quindi in tempo per il Prime Day.

Ovviamente a differenza della promozione di cui abbiamo qualche ora fa, questa è più ristretta. Il buono non sarà trasferibile e potrà essere utilizzato solo sugli ordini con una soglia minima d’acquisto di 20 Euro.

Termini e condizioni disponibili nella pagina dedicata.