Amazon regala tre mesi di Music HD: ecco i dettagli della promozione

Nuova promozione lanciata da Amazon, che permette di ottenere tre mesi di Amazon Music HD, il servizio di streaming musicale ad alta qualità che include oltre 70 milioni di brani.

Per usufruire dell'offerta basta semplicemente cliccare sul pulsante "Iscriviti, è gratis per 3 mesi. Paga dopo" nella pagina di Amazon Music HD. Rientrano nella promozione solo i clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d'uso gratuito per 30 giorni.

Nei termini e condizioni dell'offerta, inoltre, Amazon evidenzia che al termine del periodo gratuito l'abbonamento ad Amazon Music HD proseguirà automaticamente al costo di 14,99 Euro, ma è possibile disattivare il rinnovo automatico direttamente nelle impostazioni di Amazon Prime.

L'offerta ovviamente non è cumulabile con altre promozioni, tanto meno è trasferibile o convertibile in denaro.

Amazon Music HD include lo streaming in alta definizione fino ad 850kbps su 70 milioni di brani, su cui viene offerto il doppio del bitrate dei servizi di streaming standard, e dell'Ultra HD. Quest'ultima opzione è disponibile su milioni di brani e garantisce la qualità Hi-Res a 24 bit / 192 kHz e bitrate fino a 3730 kbps, 10 volte superiore a quello dei servizi standard disponibili sul mercato.