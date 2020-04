Amazon regala tre mesi di Music Unlimited fino al 30/4: i dettagli della promozione

Interessante iniziativa proposta da Amazon. La società di Jeff Bezos ha annunciato che fino al prossimo 30 Aprile sarà possibile ottenere tre mesi d'uso gratuito di Amazon Music Unlimited, la piattaforma di streaming musicale del colosso di Seattle che compete con Apple Music e Spotify.

Per accedere all'offerta basta semplicemente collegarsi alla pagina dedicata ad Amazon Music Unlimited, ma attenzione: è riservata solo ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited o che non l'hanno mai provato.

Il servizio consente di accedere a più di 60 milioni di brani, inclusi gli album più recenti e famosi, a cui si aggiungono migliaia di playlist e stazioni radio. Gli utenti potranno anche riprodurre o scaricare brani per l'ascolto offline senza alcuna interruzione pubblicitaria. Chiaramente, è garantita la piena integrazione con gli smart speaker basati su Alexa, attraverso cui sarà possibile controllare la riproduzione dei brani tramite i comandi vocali.

Ovviamente, al termine del periodo promozionale il servizio si rinnoverà automatico a 9,99 Euro al mese, ma tramite le impostazioni è comunque possibile disabilitare l'addebito.