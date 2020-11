Amazon regala tre mesi di Music Unlimited per il Black Friday: come attivarli

In occasione del Black Friday e del periodo natalizio, Amazon ha lanciato una nuova promozione che consente di ottenere tre mesi di Music Unlimited gratuiti. L’offerta era stata rilanciata da qualche giorno ed è riservata ai nuovi clienti.

Per attivare i tre mesi d’uso gratuito di Amazon Music Unlimited basta semplicemente collegarsi alla pagina dedicata e cliccare sul pulsante arancione “Iscrivi, è gratis per 3 mesi. Paga dopo” e seguire le istruzioni mostrate. La promozione è compatibile esclusivamente con gli account Amazon che in precedenza non hanno mai utilizzato Music Unlimited e che non hanno mai goduto del periodo di prova gratuito.

Come osservato da Amazon nei termini e condizioni della proposta, terminati i tre mesi d’uso gratuito, la società provvederà ad addebitare il costo dell’iscrizione sul metodo di pagamento predefinito o su un altro metodo inserito nei sistemi.

Amazon sottolinea anche che l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al termine del periodo d’uso gratuito, ma chiaramente attraverso le impostazioni personali sarà possibile disabilitare il rinnovo automatico in qualsiasi momento, anche prima del termine della prova.

Amazon Music Unlimited garantisce accesso illimitato ai brani presenti nel catalogo, senza alcuna pubblicità, ed anche con la possibilità di ascoltarli offline o con Alexa sugli smart speaker compatibili.